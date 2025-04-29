Platformun yıllardır Çorum’da işçi sınıfının uluslararası birlik-mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs’ın barışçıl bir şekilde kutlanmasına öncülük ettiğini vurgulayan Aydın, tüm toplum kesimlerinin hassasiyetlerine saygı gösterdiklerini söyledi.

Platform bünyesinde “Çağdaş Hukukçular Derneği” isimli bir kurumun bulunmadığını ve Çorum'da böyle bir oluşumun faaliyette olmadığını ifade eden Aydın, 1 Mayıs’ın herhangi bir kurumun tekelinde olmadığını hatırlatarak, “Bu gün, emekten ve eşitlikten yana olan tüm kurumların kendi üyelerine karşı taşıması gereken sorumlulukla sahiplenilmelidir” dedi.

Tertip komitesinin, DİSK ve KESK’in çağrısıyla bir araya gelen kurumlarca oluşturulduğunu belirten Aydın, bu süreçte farklı kurumlara da katılım çağrısı yapıldığını dile getirdi. Kamuoyuna yansıyan bazı açıklamaların gerçeği yansıtmadığını belirten Aydın, “Platform, hiçbir yapının diğerlerine tahakküm kurduğu bir ortam değil, tüm işçi ve emekçilerin eşit şekilde kendini ifade edebildiği bir zemindir” şeklinde konuştu.

Açıklamada, basın yoluyla eleştiride bulunan grubun organizasyondan kendi isteğiyle ayrıldığına da dikkat çeken Hikmet Aydın, “Birleşik Kamu İş Konfederasyonu İl Temsilciliği bu konudaki eksikliği başka kurumlardan beklentilerinde değil kendi yaptıklarında ve ortaya koyduklarında aramalıdır.

Editör: Haber Merkezi

1 Mayıs Platformu doğası gereği üye sayısı üzerinden çoğunluğa sahip yapıların azınlıkta kalan kurumlar üzerinde tahakküm kurduğu, taleplerini dikte ettiği bir yapı olmamakla birlikte aksine, niteliği ve niceliği ne olursa olsun tüm işçi ve emekçilerin kendilerini özgürce ifade edebileceği bir zemini oluşturmak üzerine inşa olmalıdır. Burada platformun görevi tüm farklılıklarına rağmen işçi ve emekçileri belli bir anlayışla dizayn etmek değil, aksine tüm emekçilerin kendilerini ifade edebilecekleri ortamı sağlamaktır.Tertip komitemiz bir konfederasyonun, bir sendikanın yöneticilerinin beklentilerini karşılamak ve eksikliklerini kapatmaktan ziyade bu konfederasyonda örgütlü emekçilerin kendilerini özgürce ifade edebileceği bir zemini sağlamayı kendine görev edinmiştir.Son güne kadar birlikte 1 Mayıs’ın örgütlenmesi için çaba harcayan tertip komitesi basın yoluyla açıklama yapan grubun kendi isteğiyle ayrıldığını öğrenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerini kullandı.