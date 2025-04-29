Kan bağışının hem kişisel sağlık açısından faydalarına hem de acil ihtiyaç durumunda stokların hazır tutulmasının önemine dikkat çeken Zehir, kan bağışının hayat kurtaran bir sorumluluk olduğunu vurgulayan ve düzenli bağışın toplum sağlığı açısından taşıdığı önemin bir kez daha altını çizdi.

Kanın yaşam için vazgeçilmez bir kaynak olduğunu belirten Zehir, “Tıp dünyasında her geçen gün gelişmeler yaşansa da kan, laboratuvarda üretilemeyen tek tedavi aracıdır. Bu nedenle, hayatı tehdit eden birçok durumda insanlar yalnızca gönüllü bağışçıların kanlarına ihtiyaç duyar.

Her yıl milyonlarca insan, ameliyatlar, doğumlar, trafik kazaları, kanser tedavileri ve kalıtsal hastalıklar nedeniyle kana ihtiyaç duymaktadır.

Toplumsal açıdan bakıldığında, kan bağışı yardımlaşma duygusunu artırır ve toplumun sağlık sistemi üzerindeki yükünü hafifletir. Düzenli kan bağışı, sağlık kuruluşlarının acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlar ve afet durumlarında hayat kurtarıcı rol oynar. Ayrıca, kan bağışlayan bireyler kendi sağlık durumlarını da düzenli olarak kontrol ettirmiş olur; bu da erken teşhis açısından önemlidir. Toplumda bu bilincin yaygınlaşması, daha sağlıklı ve dayanışmacı bir toplumun inşasına katkı sağlar.

Alınan kan, trombosit, plazma ve eritrosit gibi bileşenlerine ayrılarak farklı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Bu da tek bir bağışın birden fazla insanın yaşamına dokunabileceği anlamına gelir” dedi.

Editör: Haber Merkezi