23 Ekim’de oynanması gerekirken kulüplerin talebi doğrultusunda ertelenen maçların 24 Kasım’da oynanacağını açıklayan Engin Ayan, erteleme müsabakaları olması nedeniyle, bu maçlarda sadece 23 Ekim tarihi itibariyle kulüplerine tescilli olan futbolcuların oynayabileceklerine dikkat çekti. Ayan, bu kurala uymayan takımların 3-0 hükmen yenik sayılacaklarının da altını çizdi.

ARTIK ERTELEME OLMAYACAK

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, 1.Amatör Küme’nin 12 Ocak’ta başlayacak olması ve Bölgesel Amatör Lig’le (BAL) birlikte 27 Nisan’da bitmesi gerektiğine de dikkat çekerek, bu yüzden 2.Amatör Küme’de artık çok zorunlu bir durum olmaması halinde maç ertelenmeyeceğini, kulüplerin çalışan ve öğrenci olan sporcuların izin veya rapor işlerini ona göre ayarlamaları gerektiğini ifade etti.