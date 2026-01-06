Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası’nın, görme engelli bireylerin eşit yaşam hakkına dikkat çekmek ve toplumda duyarlılığı artırmak amacıyla anıldığını belirten Afacan, beyaz bastonun bağımsızlığın, özgürlüğün ve güvenli hareket edebilmenin evrensel simgesi olduğunu ifade etti.

Engelsiz bir yaşamın yalnızca bireylerin değil, tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Afacan, “Fiziksel çevrenin erişilebilir hâle getirilmesi, sosyal yaşamda fırsat eşitliğinin sağlanması ve empati kültürünün geliştirilmesi, kapsayıcı bir toplumun temelini oluşturmaktadır” dedi.

Afacan, Beyaz Baston Haftası vesilesiyle görme engelli bireylerin toplumsal yaşama tam, eşit ve bağımsız katılımının desteklenmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatarak, engelsiz bir toplum için farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR