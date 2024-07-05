Havuz ve öğle yemeği katkısıyla, geçen sene olduğu gibi, bu yıl da dernek üyeleri ve refakatçileri günübirlik tatilde gönüllerince eğlendi.

Çorum Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Ertuğrul Kazak, “Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Samsun Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezine yaptığımız günübirlik gezimizin gerçekleşmesini sağlayan, yolculuk imkânını karşılayan Çorum Belediyesi’ne ve tesis imkânlarından yararlanmamızı ve öğle yemeği yememizi sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Dernek üyesi olan engelli ve refakatçılarından oluşan 40 kişinin katılımını ile birlikte, yarısının çocuklardan oluşan katılımcıların, gönüllerince eğlenmesini ve engelli havuzundan yararlanmasını sağladıklarını kaydeden Kazak, şu açıklamayı yaptı:

“Her geçen gün büyüyen ve üye sayısı artan derneğimizin aktivitesi artarak devam etmektedir. Bugün itibarı ile 122 üyemiz olmasına rağmen, etkin ve muhataplarımıza önerdiğimiz çözüm önerisi taşıyan raporlar ile diğer engelli derneklerine örnek olmaktayız.

Umudumuz, derneğimizin muhatapları tarafından dikkate alınması ve Çorum Kent Konseyi Engelli Komisyonu tarafından dikkate alınmasıdır. Engellilerin yaşam koşullarını ve yaşadıkları toplumla uyumları böyle sağlanabilecektir. Evinden dışarı çıkmayan ve çıkamayan engellilere ve engelli yakınlarına ulaşmak temel hedefimizdir. Önceliğimiz muhtaç durumdaki engelli ve yakınlarıdır.

Siz hayır sahipleri, bu hayır kervanında katkınız olmasını istiyorsanız, bizimle irtibata geçin ve biz sizin yardımlarınıza köprü olalım. İhtiyaç sahibi engelli ve engelli yakınlarınıza yardımlarınızın ulaşmasını sağlayalım.”

Editör: HABER MERKEZİ