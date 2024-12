Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi göstergelerinin başında engelli vatandaşlarına sağladığı barınma, ulaşım ve diğer altyapı hizmetlerinin yanı sıra istihdam, eğitim ve sağlık hizmetlerin yaygınlığı ve kalitesinin geldiğini belirten Çalgan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bizler, insanı merkez alan ve tüm hizmet sunumlarında insanı önceleyen, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışıyla hareket eden ve inancı gereği insanlar arasında ayrım yapmayı doğru bulmayan bir millet olarak, engelli vatandaşlarımızın karşılaştıkları tüm zorluklara çözümler bulmak ve onların hayatın her alanına dâhil olmalarını desteklemek için çalışıyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştıracak her adımda yanlarında olmak hepimizin görevidir.

Engelli bireylerin ve ailelerinin bireysel çabaları çok değerlidir. Ancak engellilik, sadece engelli olan bireyin kişisel meselesi değildir. Engellilerin pek çok alanda karşılaştıkları olumsuzlukları en aza indirmek için hepimizin katkısına ve ortak duyarlılığına ihtiyaç vardır.

Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına kadar birçok alanda büyük başarılar elde eden engelli kardeşlerimizin azim ve özgüveni her türlü takdiri hak etmektedir. Bu durum göstermektedir ki engellilik, zorluklar karşısında pes etmek değil, mücadele etmektir.

Hiçbir engelin bireysel seçim olmadığını ve her sağlıklı insanın bir engelli adayı olduğu gerçeğini unutmadan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün toplumda engellilere yönelik farkındalığın artmasına ve daha fazla sorumluluk alınmasına vesile olmasını diliyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, her şartta mücadele azmini ve kararlılığını kaybetmeyerek topluma örnek olan tüm özel gereksinimli bireylerimize ve ailelerine mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum.”

