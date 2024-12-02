1969-1970 eğitim öğretim yılında okula başlayan 8 öğrenci, Çorum’un sevilen esnaflarından Mustafa Baycu’nun organizasyonu ile buluştular.

1/B-5/B sınıfının mezuniyetleri 50 yıl sonra ilk defa toplandı. 50 yıl sonra bir araya gelmenin, ilkokuldaki anılarını paylaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşayan grup hayatlarını kaybeden arkadaşlarını ve öğretmenlerini de anma fırsatı buldu.

Yıllar sonra bir araya gelmenin heyecan ve mutluluğu ile eski günlerden, sınıf arkadaşlarından, öğretmenlerinden, anılarından bahseden grup bol bol sohbet etti.

Okul arkadaşları, 1973 yılında okulun giriş kapısında toplu olarak çekilen siyah beyaz fotoğrafa defalarca bakarak duygusal anlar yaşadılar.

Buluşmaya iletişim sağlanan Mustafa Bayşu, Mustafa Külcü, Erol Coruk, Fikret Tepençelik, Arif Akar, Nizamettin Alagöz, Kadir Sunel, Fuat Ahıskalı katıldı.

Buluşmayı organize eden Baycu, bir daha ki buluşmaya iletişime geçecekleri arkadaşlarının da katılımını sağlayacaklarını ve bu buluşmalarının geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Toplantı sırasında 50 yıl önceki yaşadıkları anıları tazeleyen sınıf arkadaşları, günün anısına bir de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Editör: HABER MERKEZİ