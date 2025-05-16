Askerlik görevlerini yerine getiremeyen engelliler, sabah saatlerinde aileleriyle birlikte Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığına geldi.

Burada üniformalarını giymelerinin ardından temel askerlik eğitimine tabi tutulan engelliler için daha sonra tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunan törende engelliler, ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyup yemin ederek terhis belgelerini aldı. Engellilerin savaş uçağının önünde selam verdikleri anlar ise izleyenlere gurur yaşattı.

Törene, Amasya Valisi Önder Bakan, Çorum Valisi Ali Çalgan ve Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Halil Uğur Serin ile diğer yetkililer de katıldı.

Editör: İHA AJANS