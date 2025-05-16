Bu yıl ilk kez “Robotlar sahneye çıkıyor, teknolojinin kodları Çorum’da yazılıyor!” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, geleceğin teknoloji liderleri hünerlerini sergiledi.

Atatürk Spor Salonu’ndaki yarışmanın açılışına Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çöplü, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Bilim, teknoloji ve yaratıcılığı bir araya getirerek öğrencilere hem öğrenme hem de üretme fırsatı sunan yarışmanın açılışında saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

18 okuldan 109 öğrenci ve 23 danışman öğretmen gözetiminde 4 farklı kategoride tasarladıkları robotlarıyla jüri önünde gün boyu yarıştığı programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar etkinliği geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.



Çorum’da ilk kez Genç Arge RoboFest Robot Yarışması’nın düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Milli Eğitim Müdürü Çağlar, “Teknolojinin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde, eğitim anlayışımızı da bu değişime uyumla hale getirmek zorundayız. Artık sadece bilgi aktaran değil, bilgi üreten, sorgulayan ve çözüm üreten bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefin en somut örneklerinden biri de bugün burada tanıklık edeceğimiz robot yarışmasıdır” Çorum Robofest’e 10 ortaokuldan 42, 8 liseden ise 22 takım katılmaktadır. Bu tablo bizlere gençlerin potansiyelini ve teknolojik alana duyduğu ilgiyi çok net bir şekilde göstermektedir. Öğrencilerimiz yalnızca robot tasarlamıyor, aynı zamanda işbirliği yapmayı, problem çözmeyi ve bilimsel düşünmeyi öğreniyorlar” diye konuştu.

Çorum RoboFest’in gelecek yıllarda çok daha büyüyerek geleneksel hale geleceğine inandığını da dile getiren Cemil Çağlar, yarışmaya katılan öğrencileri, onları yönlendiren öğretmenleri ve emeği geçenleri tebrik ederek kutladı.

Öğrencilerin üretkenliğini teşvik eden bu tür etkinliklerin önemine de vurgu yapan Çağlar; “Çorum RoboFest, yalnızca bir yarışma değil; öğrencilerimizin düşünme, tasarlama ve geliştirme becerilerini ortaya koydukları önemli bir platformdur” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve protokol üyeleri yarışmanın açılış kurdelasını keserek stantları gezdiler. Açılış nedeni ile robotların gösteri maçı yapılırken, daha sonra 4 ayrı kategorideki yarışmalara geçildi. Öğrencilerin hazırladıkları projelerle büyük beğeni topladığı yarışmalar gün boyu devam etti. Yarışmalar sonunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları dağıtıldı.