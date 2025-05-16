Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan aday adaylarından İnşaat Mühendisi Günay Çimen, PKK'nın kendini fesih kararı hakkında yaptığı paylaşımında; 5 ay önce ilçelerde yaptığı konuşmalarda “Türkiye Cumhuriyeti temellerine saldırarak nasıl barış sağlayacaksınız” diye sorduğunu hatırlatarak terörist başı Abdullah Öcalan'a umut hakkı vererek, hapisten kurtarmak isteyenleri kadim Türk Milleti'nin affetmeyeceğini söyledi.

CHP'li Günay Çimen, “Terörsüz Türkiye” mottosu ile yapılan çalışmalarla ilgili sosyal medya paylaşımında tepkisini şu sözlerle sürdürdü: “İnsanlık tarihinde toplumlar üç şeyi amaç edinmişlerdir. 1- Barınma 2- Beslenme 3- Güvenlik. Bu konularda söylenecek çok şey var..

Şimdi de terörist başı bebek katili Abdullah Öcalan'a umut hakkı vermek yani hapisten kurtarmak için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlara sesleniyorum; bu kadim Türk Milleti yaptığınızı affetmeyecektir. Öncelikle şehitlerimizin ailelerinin gözüne nasıl bakıp helallik alacaksınız.? Sungurlu'dan Ergişi ailesinden, Osmancıklı Aybüke hocanın ailesinden, Sarimbeyli Akbay ve Bakbak ailesinden Bayat, Oğuzlar, İskilip ve Kargı İlçesinin şehit ailelerinden nasıl helallik alacaksınız?

Tarihimiz bize yol gösteriyor: Önderimiz Gazi Mustafa Kemal, vatan hainlerine nasıl gereğini yaptıysa, bizim de yapmamız gereken odur. 'Affetmek değil, gereğini yapmaktır' diyor ve haykırıyorum; şehitler ölmez vatan bölünmez.”

Editör: Haber Merkezi