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TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için transferlere tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Kaf-Kaf, bir transfere daha imza attı ve Çorum FK’dan 28 yaşındaki kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu’nu kadrosuna kattığını resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Hoş geldin, Enes Nalbantoğlu! 1995 doğumlu kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Enes’e hoş geldin diyoruz ve takımımızla birlikte başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.