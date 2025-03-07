Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirket, bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirerek ödenmiş sermayesini 9 milyar TL’ye yükseltecek. SPK’dan onay alan bu hamle, şirketin finansal yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Doğalgaz dağıtım ve ticareti alanında faaliyet gösteren Ahlatcı Holding kuruluşu Enerya Enerji, bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirme kararı aldı. Şirketin 145 milyon TL olan ödenmiş sermayesi, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 9 milyar TL’ye yükseltilecek.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Enerya Enerji’nin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Bu kapsamda, şirketin sermayesini artırmak için 8 milyar 855 milyon TL tutarında yeni hisse ihraç edeceği belirtildi.

Gerçekleştirilecek sermaye artışıyla birlikte Enerya Enerji, finansal yapısını güçlendirmeyi ve sektördeki büyümesini desteklemeyi hedefliyor.

Editör: KEMAL YOLYAPAR