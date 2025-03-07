A Parti İl Başkanlığı görevine geldikten sonra kısa sürede İl yönetimini oluşturarak siyasi faaliyetlerine başlayan Nurullah Müstet, ilçelerde de teşkilatlanma çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Kargı, İskilip, Bayat ve Uğurludağ’a ilçe başkanlıklarına atama yapan A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, Laçin ve Osmancık İlçe Başkanlığı görevi için de iki ismi atadı. Müstet, partilerinin Osmancık İlçe Başkanlığı görevine Ali Karınlıoğlu, Laçin İlçe Başkanlığı görevine ise Hamit Kuştepe’nin getirildiğini bildirdi.

Nurullah Müstet, başkanların vatandaşla el ele vererek ilçelerin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı projeler geliştireceğini ve A Parti’nin toplumun her kesimine hitap eden siyaset anlayışını başarıyla hayata geçireceğini vurguladı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR