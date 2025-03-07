Uzun yıllardan beri kanser tedavisi gören Nuriye Kuliğ, önceki gün öğleden sonra evinde ağırlaşarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Nuriye Kuliğ’in dün sabah ölüm haberi geldi.

Nuriye-Metin Kuliğ çiftinin ilk çocukları Dilek, Çorumspor’un maskotu olarak hâlâ hatırlanıyor.

Çiftin ikiz çocukları Duygu ve Murat da Çorum’da dünyaya gelmişti. Küçük yaşta melek olan Duygu’nun kabri de Çorum’da bulunuyor.

Nuriye Kuliğ’in cenazesi, Karacaahmet’in hemen yanındaki Küçük Selimiye Çiçekçi Camii’nde dün Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.