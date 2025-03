Çorum Valisi Ali Çalgan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yayınladığı mesajında, “Kadın yeryüzünde merhametin, şefkatin, sevgi ve fedakarlığın sembolüdür. Kadın annedir, topluma bireyler kazandırır; eştir, sorumluluklarımızı paylaşır, yükümüze omuz verir. Kadın kardeştir, evlattır sevgi ve masumiyet taşır. İnancımız ve toplumsal değerlerimiz kadını her zaman baş tacı etmektedir. Kadını baş tacı eden bir toplumda, sevgi, saygı ve adalet hâkim olmaktadır” dedi.

Toplumun temeli aile, ailenin temelinin de kadın olduğunu kaydeden Çalgan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kadınlarımız her daim ailenin ve toplumun merkezinde yer almışlardır. Eğitimden sağlığa, siyasal yaşamdan, iş dünyasına kadar üstlendikleri sorumluluklarla Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olmuşlardır.

Türk kadını, Kurtuluş Savaşı’ndan Cumhuriyet’e giden yolda cephede ve cephe gerisinde çok büyük fedakârlıklarda bulunmuştur. Türk kadınının Kurtuluş Savaşı'ndaki rolü ve fedakârlıkları, bugün de gururla hatırlanmakta ve anılmaktadır. Kadınların bu mücadeledeki katkıları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda unutulmaz bir iz bırakmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, yetiştiren, eğiten, üreten, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız vererek dünyayı sevgi ile dolduran tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum.”

