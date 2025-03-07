8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir açıklama yapan Dinçer Solmaz, 8 Mart’ın bir kutlama değil, bir mücadele günü olduğunu dikkat çekti. Kadınların emeğinin sömürüldüğüne ve haklarının gasp edilmek istendiğine işaret eden Solmaz, kadınların örgütlü mücadelesine destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

”Bugün, hakları için direnen, sömürüye, şiddete ve eşitsizliğe karşı mücadele eden kadınların günüdür” ifadesini kullanan Solmaz, kadınları susturmaya ve haklarını gasp etmeye çalışan anlayışa karşı direnmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Kadın cinayetlerinin arttığına ve İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının kadınları daha da savunmasız bıraktığına değinen Solmaz, kadın hakları konusunda samimiyetsiz açıklamalar yapanları eleştirdi.

Solmaz, “İstanbul Sözleşmesi'ni feshedenlere karşı kadınların haklarını savunacağız.

Güvenceli, sendikalı ve insanca çalışma koşulları için mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Kadın cinayetlerinin, şiddetin, tacizin üzerini örtmeye çalışanlara karşı gerçek adalet için sesimizi yükselteceğiz” dedi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün yüzlerce yıllık bir mücadelenin adı ve kadınların ayrımcılığa, haksızlıklara ve adaletsizliğe karşı haykırışlarının bir simgesi olduğunu sözlerine ekleyen Solmaz, “Geleceğimizin ve gelecek nesillerimizin güvencesi kadınlarımızla beraber Cumhuriyet devrimlerine sımsıkı sarılıp, Cumhuriyet dolu yarınları hep beraber inşa edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Solmaz, açıklamasını şu cümlelerle tamamladı:

“Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizler özgür kadınların, özgür toplumlar yaratacağına olan inançla kadınların mücadelesine her dönemde omuz verdik ve onların bu mücadelesinin sesi olmaya, sözü olmaya gayret ettik, etmeye de devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu millet esas terbiyesini aileden almaktadır. Türk milleti öyle analara sahiptir ki her bir devrin büyük adamlarını bu analar yetiştirmiştir. Türk kadını daha büyük nesiller yetiştirmeye kabiliyetlidir” sözünden hareketle geleceğimizin teminatı gençlerimizi kadınlarımızın yetiştirdiğinin farkında olarak onlar hak ettikleri değeri kazanana dek mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtmek isterim.

Bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü kutluyorum.”

Editör: KEMAL YOLYAPAR