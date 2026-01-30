Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğraflarla hazırlanan "Yaşamın Enerjisi Ulusal Fotoğraf Yarışması" sergisi Samsun Müzesi’nde açıldı. Sergide, enerjinin hayatın her alanındaki etkisi sanatın diliyle gözler önüne serildi.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) ile Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu iş birliğinde düzenlenen "Yaşamın Enerjisi Ulusal Fotoğraf Yarışması"nın sergi açılışı ve ödül töreni Samsun Müzesi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gönderilen binlerce fotoğraf arasından seçilen 40 eser, enerjinin yaşamla kurduğu bağı sanat aracılığıyla görünür kıldı. Sergi, 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında Samsun Müzesi’nde sanatseverlerin ziyaretine ücretsiz şekilde açık olacak.

"FOTOĞRAFLAR ENERJİNİN HAYATIN SÜREKLİLİĞİNDEKİ ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ"

Jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenen eserler, ilk kez Samsun’da izleyiciyle buluşurken, açılış programına fotoğraf sanatçıları, sanatseverler ve davetliler katıldı. Enerjinin Yaşamla Kurduğu Bağ Fotoğraflarla Anlatıldı Yarışma, enerjiyi yalnızca teknik bir başlık olarak değil; üretimden spora, emekten doğaya kadar yaşamın farklı alanlarında hissedilen bir değer olarak ele aldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gönderilen fotoğraflar, enerjinin insan hayatına dokunduğu anları özgün bakış açılarıyla yansıttı. Sergide yer alan eserler; farklı şehirlerde ve farklı yaşam kesitlerinde enerjinin gündelik hayattaki çok katmanlı yansımalarını ortaya koydu. Seçkide, hareketin ve neşenin ön planda olduğu eğlenceli anların yanı sıra, duygu yoğunluğu yüksek ve anlamı derin kareler de yer aldı. Çalışma hayatından görüntüler, aile ilişkilerini yansıtan sahneler, çocukluk anları ve sosyal yaşamın içinden kesitler; kimi zaman canlı ve dinamik, kimi zaman ise daha sakin ve içe dönük bir anlatımla izleyiciyle buluştu. Bu karşıtlık, enerjinin yalnızca hareketten değil, yaşamın tüm yönlerinden de beslendiğini ortaya koydu. "Yaşamın Enerjisi" temasıyla düzenlenen yarışma, enerjinin yaşamın her alanındaki görünümünü belgeleyen güçlü bir görsel seçki oluşturmayı amaçladı. Sergilenen fotoğraflar, izleyiciye estetik bir deneyim sunarken aynı zamanda enerjinin hayatın sürekliliğindeki rolüne dikkat çekti.

Sergi açılışının ardından düzenlenen ödül töreninde, yarışmada birincilik elde eden Orhan Tanhan'a, ikincilikte Serap Ünal'a ve mansiyon ödülü almaya hak kazanan Saim Çakar'a ödülleri takdim edildi. Program kapsamında salonda bulunan ödül sahipleri sahneye davet edilerek eserlerinin ortaya çıkış süreçlerini ve fotoğraflarının hikâyelerini katılımcılarla paylaştı. Açılışta konuşan YEDAŞ Bölge Koordinatörü Emin Uğur Asan, yarışmanın enerjinin yaşamla kurduğu bağı sanatın diliyle anlatmayı hedeflediğini ifade etti. Samsun Müzesi’nde 29 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında ziyarete açık olacak serginin, ilerleyen günlerde Ordu, Sinop, Amasya ve Çorum’da da sanatseverlerle buluşturulması planlanıyor. Böylece "Yaşamın Enerjisi" teması, farklı mekânlarda daha geniş kitlelere ulaşacak.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı