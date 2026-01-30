Çorum’un tanınmış hukukçularından avukat Yusuf Sönmez ve Hüseyin Sönmez’in kardeşleri, merhum öğretmen Raif Solmaz’ın eşi, öğretmen Deniz Solmaz’ın ise annesi olan Şenel Solmaz geçirdiği kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Solmaz’ın cenazesi saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenen Hakka yürüme erkanının ardından Gökçepınar Köyünde toprağa verildi.

CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz’ın da akrabası olan Şenel Solmaz’ın cenazesine ailesi ile birlikte CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, CHP İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları, Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi