Meclis’te yenilebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı olarak planlanan Konaklı Köyü 222 ada 33 nolu parselde imar planı talebi oy birliğiyle kabul edildi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, enerji çok önemli olduğunu, enerji maliyetlerinin düşürülmesi için önemli adımlar attıklarını ifade etti.

Çorum Belediyesi’nin çöpleri elektrik enerjisine dönüştürdüğünü, rüzgâr enerji tesisi ve güneş enerji sistemi olduğunu hatırlatan Aşgın, “Bunlar çok önemli ve stratejik yatırımlar. Enerji potansiyelimizin yerel kendi öz kaynaklarımızla kullanılması çok kıymetli. Bundan sonrası için de Çorum Belediyemizin enerji ihtiyaçlarını karşılamasıyla ilgili çok önemli adımlar. Bu adımlardan bir tanesi de bugün atıyoruz. Konaklı Köyü bölgesindeki pompa istasyonumuza güneş enerji sistemi kuracağız. Öz enerji potansiyelimizde ki çıtayı da böylece yükseltmiş olacağız inşallah. Hedefimiz yüzde yüz enerjimizi kendi üreten bir belediye olmak. İnşallah ilerleyen günlerde tüm enerjisini kendisi üreten bir belediye olmayı amaçlıyoruz.” diye konuştu.