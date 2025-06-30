Çorum Özel Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Hakan Akıncı, hastanede başarılı şekilde uygulanan anestezili endoskopi işlemi hakkında bilgi verdi. Endoskopinin hem tanı hem de tarama açısından önemli bir yöntem olduğunu belirten Uzm. Dr. Akıncı, özellikle belirli yaş gruplarındaki bireylerin bu işlemi ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

“ENDOSKOPİ NEDİR?”

Endoskopinin ağız yoluyla girilerek yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağının detaylı şekilde incelenmesini sağlayan bir işlem olduğunu aktaran Akıncı, “Uygun koşullarda ve sedasyon (uyku hali) altında yapılan işlem sırasında hasta herhangi bir rahatsızlık hissetmez. Gerekli görüldüğünde biyopsi de alınabilir” dedi.

“KİMLERE VE NEDEN UYGULANMALI?”

Endoskopinin yalnızca şikâyet durumunda değil, 50 yaş ve üzeri bireylerde tarama amacıyla da yapılması gerektiğini ifade eden Uzm. Dr. Akıncı, “Mide kanseri riskine karşı, Japonya gibi bazı ülkelerde belli bir yaştan sonra endoskopi zorunludur. Özellikle yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağı şikâyeti olan, mide yanması, ağıza acı su gelmesi, yutma güçlüğü, mide ekşimesi, hazımsızlık gibi sorunlar yaşayan hastalar bu işlemi yaptırmalıdır” şeklinde konuştu.

ENDOSKOPİ NASIL YAPILIR?

Endoskopi öncesinde hastanın 7–12 saat aç kalması gerektiğini belirten Akıncı, işlemin lokal veya gerekli durumlarda genel anestezi altında gerçekleştirildiğini söyledi. “Hasta sol yanına yatırılır, ağzına diş koruyucu yerleştirilir ve kamera sistemine sahip endoskop mideye yönlendirilir. Kısa süren bu işlem, hastanın yaşadığı problemlerin teşhisinde büyük önem taşır” dedi.

İŞLEM SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Endoskopiden sonra hastaların birkaç saat bir şey yememesi gerektiğini belirten Uzm. Dr. Akıncı, “Genellikle işlem sonrası 2 saat içinde hasta günlük yaşamına dönebilir” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi