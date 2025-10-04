Tüketici kredileri hacmine bakıldığında son ayların en yüksek haftalık artışının gerçekleştiği görüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre, 26 Eylül ile sona eren haftada tüketici kredilerinin toplam hacmi yaklaşık 40,5 milyar lira artışla 2 trilyon 584 milyar lirayı aştı.

Bu artışın 37 milyar lira gibi büyük çoğunluğu ihtiyaç kredisi talebinde yaşandı.

Konut kredisi hacminde geçen hafta 4 milyar liralık yükseliş yaşanırken, taşıt kredisi hacmi gerilemeye devam etti

EN UCUZ KONUT KREDİLERİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre bankalarca sunulan en düşük konut kredisi faiz oranları şöyle:

* Ziraat Bankası: %2,69

* Akbank: %2,69

* QNB: %2,69

* Halkbank: %2,70

* Albaraka: %2,75

1 MİLYON TL KONUT KREDİSİNİN GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?

En düşük orana göre 1 milyon TL konut kredisinin 120 ay vadede güncel geri ödemesi şöyle:

Kredi Tutarı: 1 milyon TL

Kredi Oranı: %2,69

Kredi Vadesi: 120 ay

Aylık Taksit: 28 bin 61 TL

Toplam Geri Ödeme: 3 milyon 398 bin 44 TL

EN UYGUN TAŞIT KREDİLERİNİ HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Bankalarca 24 ay vadeli sunulan en düşük taşıt kredisi faiz oranları şöyle:

* Dünya Katılım: %2,94

* Kuveyt Türk: %3,10

* Vakıf Katılım: %3,15

* Garanti BBVA: %3,15

* Akbank: %3,19

250 BİN TL TAŞIT KREDİSİNİN GERİ ÖDEME TABLOSU NASIL?

En düşük orana göre 250 bin TL taşıt kredisinin 24 ay vadeli güncel geri ödeme tablosu şöyle:

Kredi Tutarı: 250 bin TL

Kredi Oranı: %2,94

Kredi Vadesi: 24 ay

Aylık Taksit: 16 bin 99 TL

Toplam Geri Ödeme: 387 bin 919 TL

EN UYGUN İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANLARINI HANGİ BANKALAR VERİYOR?

Bankalarca 12 ay vadeli sunulan en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranları şöyle:

* TEB: %2,99

* Alternatif Bank: %3,29

* ON Dijital: %3,39

* ING Bank: %3,49

* QNB: %3,59

125 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ NE KADAR?

En düşük orana göre hesaplama yapıldığında 125 bin TL ihtiyaç kredisinin 12 ay vadeli güncel geri ödeme tablosu şöyle:

Kredi Tutarı: 125 bin TL

Kredi Oranı: %2,99

Kredi Vadesi: 12 ay

Aylık Taksit: 13 bin 232 TL

Toplam Geri Ödeme: 159 bin 500 TL