Anadolu Türkistan İş Adamları Dostluk Derneği (ANATURDER) tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında teşvik, kredi ve hibe destekleri masaya yatırıldı.

Etkinlikte Teşvik Uzmanı Kimya Yüksek Mühendisi Gülistan Öksüz, “teşvik, kredi ve hibe” destekleri hakkında kapsamlı bir sunum yaptı.

Çorum OSB Müdürü Özgür Yalçın, ÇOSİAD Başkanı Yıldırım Cemal Bülbül, Anadolu Türkistan İş Adamları Dostluk Derneği Başkanı Ali Nayman, Anadolu Türkistan İş Adamları Dostluk Derneği Başkan Yardımcısı Erdem Eren ile iş dünyasından isimlerin katıldığı etkinlik geçtiğimiz Perşembe günü Organize Sanayi Bölgesi Teknokent Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Muhabir: Haber Merkezi