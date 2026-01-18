2025–2026 eğitim-öğretim yılı birinci kanaat döneminin sona ermesiyle birlikte eğitim çalışanlarının sorunları yeniden gündeme geldi.

Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, yaptığı açıklamada eğitim sisteminde kronikleşen sorunlara dikkat çekerek kalıcı çözümler çağrısında bulundu.

Fatih Okumuş, bir milyonu aşkın eğitim çalışanının sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarının sona erdirilmesini, öğretmen ihtiyacının kadrolu istihdamla karşılanmasını, okul yöneticiliğinin ikincil görev olmaktan çıkarılarak kariyer mesleği haline getirilmesini istedi. Yardımcı personel eksikliği, okul bütçelerinin yetersizliği, ek ders ücretlerinin düşük kalması ve norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atamalarının yeni mağduriyetler oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, hakem kurulu zamlarıyla belirlenen maaş ve ücretlerin enflasyon karşısında eridiği belirtilerek eğitim çalışanlarının ücretlerinde iyileştirme yapılması talep edildi. Ek ders ücretlerindeki adaletsizliklerin giderilmesi ve birim ücretlerin makul seviyeye çıkarılması gerektiği ifade edildi.

Yeni yayımlanan atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin eksikler içerdiğini belirten Okumuş, özellikle kış şartlarında yapılan resen atamaların aile bütünlüğünü zedelediğini ve sosyal maliyet doğurduğunu kaydetti. Engelli öğretmenler ve ailesinde engelli birey bulunanların resen atamalardan istisna tutulması gerektiği vurgulandı.

Öğrenci Gelişim Raporu’nun bürokratik yük oluşturduğunu belirten Eğitim-Bir-Sen, bu raporların sadeleştirilmiş bir bildirim mekanizmasına dönüştürülmesini istedi. Ayrıca öğrencilerin sosyal medya ve internet kullanımına ilişkin koruyucu düzenlemelerin hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı.

Okulların zorunlu mal ve hizmet alımları için münhasır ödenek tahsis edilmesi gerektiği belirtilirken, yardımcı personel ihtiyacının doğrudan karşılanması ya da bu amaçla kaynak aktarılması talep edildi. Açıklamada ayrıca, İsrail’in Filistin’deki saldırılarına tepki olarak okul kantinlerinde İsrail menşeli ürünlerin satışının yasaklanması ve boykotun sürdürülmesi çağrısı da yer aldı.

Fatih Okumuş, “Daha nitelikli ve verimli bir eğitim hepimizin ortak sorumluluğudur. Bunun için sorunlu alan bırakılmamalı, mevcut problemlere zaman kaybetmeden kalıcı çözümler üretilmelidir” ifadelerini kullandı.

