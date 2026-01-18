Toplantı kapsamında özel kardeşlerimizle yakından ilgilenen Çorum Milletvekili Ahlatcı, büyük bir sabır, özveri ve fedakârlıkla evlatlarının yanında olan anneler için hazırlanan umre sürprizini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Programda duygu dolu anlar yaşanırken, annelerin memnuniyeti ve sevinci gözlerden kaçmadı.

Toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çeken Ahlatcı, engelli bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, bu alanda özveriyle çalışan sivil toplum kuruluşlarının üstlendiği sorumluluğun son derece kıymetli olduğunu ifade etti.

Ahlatcı, başta Dernek Başkanı Dr. Neslihan Hüsülüoğulları olmak üzere, dernek yönetiminde görev alan tüm isimlere emekleri ve gayretleri dolayısıyla teşekkür etti.

Muhabir: SELDA FINDIK