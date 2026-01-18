Ziyarete; Oğuzlar Kaymakamı Serkan Tokur, Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur ve AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Ekmekçi katıldı. Ziyarette, minik Mustafa Baran’ın yaşam mücadelesine dikkat çekilerek, SMA hastalığında zamanla yarışıldığı vurgulandı. Ayrıca bir evladın hayata tutunma mücadelesinin siyasetin ve makamların üzerinde olduğuna işaret edilerek, bu sürecin toplumsal bir sorumluluk ve insanlık meselesi olduğu ifade edildi.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı; “Bugün yapılacak küçük bir destek, yarın Mustafa Baran’ın hayatı demektir. Bizler de elimizden geleni yapacak, bu mücadelenin her aşamasında evladımızın ve ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu bir söz değil, bir vicdan meselesidir” dedi.

Ahlatcı açıklamasında ayrıca, tüm vatandaşları imkanları ölçüsünde iyilik çağrısına ortak olmaya davet ederek, bağış bilgilerine görseller üzerinden ulaşılabileceğini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi