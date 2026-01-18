Çorum’da uzun yıllardır Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığını başarıyla yürüten ve oda üyelerine hizmette sınır tanımayan Özkan Şanal, yine tek aday olarak Genel Kurula gidiyor.

Bakkallar ve Bayiler Odası’nın Olağan Genel Kurulu yarın (19 Ocak 2026 Pazartesi günü) saat 10.30’da ÇESOB’ta yapılacak. Genel Kurul öncesi oda üyelerine çağrıda bulunan Oda Başkanı Şanal, bugüne kadar kendisine güvenen ve desteğini esirgemeyen tüm oda üyesi esnafa teşekkür etti.

Özkan Şanal, görev süresi boyunca benimsediği çalışma anlayışını yeni dönemde de daha güçlü bir şekilde sürdüreceğinin altını çizdi. Göreve geldiği günden itibaren oda üyesi esnafının sorunlarını yakından izleyen ve çözüm odaklı bir yönetim anlayışı sergileyen Özkan Şanal, bu süreçte oda yönetimini sahadan kopmadan sürdürmeye çalıştığını ifade etti.

Esnafın sıkıntılarını birebir yaşayan ve yakından bilen Şanal, “Esnafın içinden gelen bir başkan” olarak öne çıkıyor. Küçük esnafın artan maliyetler, zincir marketler, kira giderleri ve mevzuattan kaynaklı problemlerle karşılaştığını belirten Özkan Şanal, bu sorunlara kalıcı çözümler getirmek için çaba göstereceğini kaydetti.

Başkanlık süresince oda faaliyetlerini sadece resmi prosedürlerle kısıtlamayan Özkan Şanal, esnaf ziyaretleri, istişare toplantıları ve kurumlarla yapılan görüşmelerle aktif bir yönetim tarzı ortaya koydu. Esnafın taleplerini doğrudan dinleyen ve çözüm odaklı bir yöntem benimseyen Özkan Şanal, bu yaklaşımı yeni dönemde daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

Yeniden adaylık sürecinde şeffaflığı, katılımcılığı ve ortak aklı ön plana çıkaran Şanal, oda yönetiminin tüm üyelerin ortak sesi olmasının önemini vurguladı. Alınacak kararların esnafla birlikte şekilleneceğinin altını çizen Özkan Şanal, birlik ve beraberliğin oda kültürünün temel taşı olduğunu dile getirdi.

Şanal, yeni dönemde de oda üyesi esnafının haklarını savunmayı, dertlerini ilgili makamlara taşımayı ve çözümler üretmeyi kararlılıkla sürdüreceklerini aktardı. “Esnafımızın geleceği için yola devam ediyoruz” diyen Özkan Şanal, son olarak tüm oda üyelerini Genel Kurula katılarak oy kullanmaya davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi