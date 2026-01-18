Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Merkez Mahalli İdareler Başkanlığı tarafından düzenlenen Mahalli İdareler Çalıştayı, Kayseri’de geniş katılımla gerçekleştirildi. Programa Genel Başkan Yardımcıları ile Genel Merkez yöneticileri katılım sağladı.

Çalıştaya ayrıca Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu ve Çorum Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç da katılarak Çorum teşkilatını temsil etti. Program kapsamında İl Başkanı Kuşcu ve Belediye Meclis Üyesi Boruç, yerel yönetimlere dair yürütülen çalışmalar ve tecrübeler hakkında sunum gerçekleştirdi.

Mahalli idarelerde etkin ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışının ele alındığı çalıştayda, yerel yönetimlerin karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve YRP’nin mahalli idareler vizyonu detaylı şekilde değerlendirildi.

YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, çalıştayın ardından yaptığı değerlendirmede, “Yerel yönetimlerde adaletli, üretken ve millet odaklı belediyecilik anlayışımızı daha da güçlendirmek adına verimli bir program oldu. Emeği geçen Genel Merkez Mahalli İdareler Başkanlığımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ