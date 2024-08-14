Deplasmanda Ümraniyespor’a 3-0 yenilerek 2024-2025 Sezonuna puansız giren Ahlatcı Çorum FK, tarihinin profesyonel liglerdeki en kötü sezon başlangıcını yaptı.

YENİLGİ GALİBİYET SAYISINI GEÇTİ

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, bu sezonla birlikte 1.haftalarda oynadığı toplam 13 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 6 yenilgi aldı. Bu sezonki Ümraniyespor mağlubiyetiyle birlikte yenilgi sayısı galibiyet sayısını geçti. Bu maçlarda 17 gol atan kırmızı-siyahlı ekip, 18 gol yedi.

ÜÇÜNCÜ KEZ 3 GOL YEDİ

Ahlatcı Çorum FK, 3-0 kaybettiği Ümraniyespor maçıyla birlikte üçüncü kez kalesinde 3 gol birden gördü. Kırmızı-siyahlı ekip 2014-2015 Sezonunda, Denizli deplasmanında Kızılcabölükspor’a 3-2, 2020-2021 Sezonunda, sahasında Manisa FK’ya 3-1 yenilmişti.

2012-2013 Sezonunda, İzmir’de alınan 2-0’lık Altınordu ve 2020-2021 Sezonundaki 3-1’lik Manisa FK yenilgilerinden sonra bu sezon İstanbul’da kaybedilen 3-0’lık Ümraniyespor maçı, kırmızı-siyahlı ekibin ilk hafta karşılaşmalarında aldığı en farklı yenilgi olarak kayıtlara geçti.

10 YIL SONRA DEPLASMAN YENİLGİSİ

Bu sezonki Ümraniye yenilgisi aynı zamanda Ahlatcı Çorum FK’nın 10 yıl sonra deplasmanda aldığı mağlubiyet olarak da kayıtlara geçti. Kırmızı-siyahlılar, ilk haftalardaki son deplasman yenilgisini 7 Eylül 2014’te, Denizli deplasmanında 3-2’lik skorla Kızılcabölükspor’a karşı almıştı.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI İLK YENİLGİ

Ahlatcı Çorum FK, ilk hafta oynadığı 13 maçın 4’ünde İstanbul takımlarıyla karşılaşırken, 2016-2017’de evinde Beylerbeyi’ni 3-1, 2017-2018 sezonunda, deplasmanda Tepecikspor’u 2-0, 2023-2024 Sezonunda ise Tuzlaspor’u 3-0 yenmişti. Bu sezonki 3-0’lık Ümraniyespor yenilgisi, Çorum temsilcisinin ilk hafta İstanbul takımlarına karşı aldığı ilk yenilgi olarak kayıtlara geçti.

ÇORUM FK’NIN İLK HAFTA MAÇLARI

2012-2013

Altınordu….0-2 D

2013-2014

Orhangazi…1-2 D

2014-2015

Kızılcabölük..2-3 D

2015-2016

Dersimspor….1-2

2016-2017

Beylerbeyi….3-1

2017-2018

Tepecikspor…2-0 D

2018-2019

Muğlaspor…..2-1

2019-2020

1922 Konya…1-0

2020-2021

Manisa FK…..1-3

2021-2022

Diyarbekirspor..1-1

2022-2023

Şanlıurfaspor..0-0 D

2023-2024

Tuzlaspor….3-0 D

2024-2025

Ümraniyespor..0-3 D