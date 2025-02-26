Yarışmaya Anitta Otel Genel Müdürü İbrahim Ulusoy, Önbüro Yöneticisi Ebru Avcı, Kat Hizmetleri Yöneticisi Bircan Karatepe, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

18 öğrencinin katıldığı yarışmada elemeler sonucunda en sona kalan 6 öğrenci performanslarını düzenlenen programda sergiledi. Birbirinden güzel yatak yapma ve süsleme performanslarının sergilendiği yarışmada, hazırlanan yataklar ağırlıklı olarak çiçekler ve kuğu figürleriyle dekore edildi. Yarışmada birinciliği Enes Demirel, ikinciliği Arda Eser, üçüncülüğü ise Murat Bozkurt elde etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere madalya, para ödülü ayrıca katılan tüm öğrencilere ‘katılım belgesi’ verildi.

Editör: HABER MERKEZİ