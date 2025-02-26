Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Cumhurbaşkanı adayını belirmek amacıyla parti üyelerinin 23 Mart 2025 tarihinde sandık başına gideceğini bildirerek, sürece katkı sağlamak isteyen herkesi CHP’ye üye olmaya davet etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 23 Mart’ta gerçekleştireceği Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Seçimi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Seçim öncesi CHP Çorum İl Başkanlığında ilçe başkanları ile bir toplantı yapıldı.

İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın başkanlığında yapılan toplantıda ilçe başkanlarına seçim süreci hakkında bilgi verildi.

Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar ve tüm ilçe başkanlarının katıldığı toplantıda yerel ve genel gündem ile parti çalışmaları el alındı.

Toplantının ana gündemi 23 Mart 2025 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme Seçimi oldu.

İl Başkanı Dinçer Solmaz, seçim süreciyle ilgili ilçe başkanlarını bilgilendirerek hazırlıklara dair değerlendirmelerde bulundu.

Solmaz, örgüt olarak seçim sürecine büyük önem verdiklerini belirterek, tüm CHP üyelerinin ve yeni üye olmak isteyen vatandaşların sürece dahil olmalarının gerekliliğini vurguladı.

“GEL, SEÇ, TARİHE GEÇ!”

Solmaz, “23 Mart 2025 tarihinde yapacağımız Cumhurbaşkanlığı ön seçimi hakkında ilçe başkanlarımız ile bir araya gelerek seçim hazırlıkları hakkında bilgilendirme ve değerlendirme yaptık. Örgüt olarak 23 Mart 2025 tarihinde yapacağımız Cumhurbaşkanı Adayı Belirleme seçiminde tüm üyelerimizi bu tarihi seçimde pay sahibi olmaya davet ediyoruz. Oy vermek isteyen herkesi 28 Şubat tarihine kadar partimize üye olmaya, tüm üyelerimizi de bu sürece destek olmaya çağırıyoruz. Sizleri Cumhuriyet Halk Partisi baba ocağına davet ediyoruz. Gel, seç, tarihe geç!” dedi.

Toplantıda ilçe başkanları da söz alarak, kendi bölgelerindeki üye katılım süreci ve seçim hazırlıklarıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Editör: Haber Merkezi