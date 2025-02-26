Çorum Belediyesi, Ramazan ayının manevi iklimini her yaştan bireylere yaşatabilmek amacı ile bu yıl da geleneksel etkinlikler düzenleyecek.

Çorum Belediyesi’nin “Geleneksel Ramazan” etkinlikleri kapsamında Ramazan’ın vazgeçilmezi haline gelen Hacivat-Karagöz gölge oyunu, palyaço, meddah ve orta oyunu, tasavvuf konserleri ve ilahi dinletileri, çocuklar için tekne orucu gibi etkinlikler düzenlenecek.

Etkinlikler, 1 Mart Cumartesi günü Akşemseddin Camii’nde öğle namazının ardından çocukların Sertaç Abisi “Dijital kardeşlik Hareketi” programıyla başlayacak. Aynı gün saat 21.00’de ise Bedesten yanında bulunan Çorum Park’ta Ramazan Akşamları programı gerçekleştirilecek. 6 Mart akşamı saat 21.00’de Şiir ve Ezgi Gecesi’nde İbrahim Sadri, Bünyamin Topçuoğlu ve Dr. Agah Terzi Çorumlularla buluşacak. 8 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da Buhara Kültür Merkezi’nde Çocuklar için Tekne Orucu etkinliği, 7, 8, 14, 15, 21 ve 28 Mart saat 21.00’de Ramazan Akşamları programları, 22 Mart Cumartesi akşamı saat 21.00’de Mehmet Emin Ay ve Mustafa Demirci, 25 Mart Salı Akşamı yine aynı saatte Ubeydullah Sezikli ve Mehmet Kemiksiz ile Tasavvuf Konseri-İlahi Dinletisi etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Editör: HABER MERKEZİ