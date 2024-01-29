Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 20.hafta maçında konuk ettiği İzmir temsilcisi Göztepe ile 1-1 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, puanını 34’e yükseltip play-off potasındaki yerini korurken, ikinci yarıların ilk 3 haftası itibariyle tarihinin “en iyi ikinci yarı başlangıcı”nı şaptı.

Profesyonel liglerdeki 12.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, ikinci yarıların ilk 3 haftası itibariyle en çok puanı bu sezon topladı. Evinde Tuzlaspor’u 2-1, deplasmanda Giresunspor’u 3-0 yenen Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz Cumartesi günü de sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak 3 maçlık periyodu 7 puanla tamamladı. 7 puan, Ahlatcı Çorum FK’nın ikinci yarıların ilk 3 haftasında ulaştığı en yüksek puan olarak kayıtlara geçti.

İLK SEZON “0” ÇEKTİ

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, ilk sezonunun hiç puan alamadı. Evinde İzmir temsilcisi Altınordu’ya 2-1, Kocaeli deplasmanında Darıca Gençlerbirliği’ne 1-0, sahasında Erzurum Büyükşehir Belediyespor’a 3-0 yenilen Ahlatcı Çorum FK, tarihinde ilk kez ikinci yarının ilk 3 haftasında puan alamadı.

REKOR 6 PUANDI

Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezon öncesi puan rekoru 6 idi. Kırmızı-siyahlı takım 2015-2016 sezonunun ikinci yarısına Tunceli deplasmanında aldığı 2-0’lık Dersimspor yenilgisiyle başladıktan sonra sahasında Antalya ekibi Manavgatspor’u 4-3, Kütahya deplasmanında da TKİ Tavşanlı Linyitspor’u 1-0 yenerek 6 puana ulaşmıştı.

Geçtiğimiz hafta, Göztepe karşısında alınan 1-1’lik beraberlik sonucu 3 maçta 7 puana ulaşan Ahlatcı Çorum FK, 6 puanlık rekoru geride bıraktı.

Ahlatcı Çorum FK, 2013-2014 sezonunda 3, 2014-2015 sezonunda 5, 2016-2017 sezonunda 2, 2017-2018 sezonunda 4, 2018-2019 sezonunda 4, 2019-2020 sezonunda 3, 2020-2021 sezonunda 3, 2021-2022 sezonunda 3, 2022-2023 sezonunda ise 5 puan topladı.