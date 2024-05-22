Emekli maaşlarının artırılması ve refah payının iyileştirilmesi amacıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi planlanıyor. Bu düzenlemeyle, enflasyon farkının da göz önünde bulundurulmasıyla birlikte maaşı düşük kalan emeklilerin ekonomik şartlarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Detaylar şöyle:

Kök Aylık Artışı: En düşük emekli maaşının 10 bin TL bandının üstüne çıkarılması öngörülüyor ve bu kapsamda kök aylık enflasyon oranında artırılacak. Bu düzenleme ile taban aylık yüzde 25 oranında zamlanmış olacak.

Hazine Desteği: Emekli maaşlarına yapılacak zamların Hazine tarafından karşılanması planlanıyor. Özellikle 2000 yılı ve sonrasında emekli olan, kök aylıkları 5 bin 500 TL ile 8 bin TL arasında değişen 7 milyon kişiye en düşük emekli aylığı olan 10 bin lira ödenebilmesi için Hazine desteği sağlanacak.

Meclis Başkanlığı'na Sunum: Gerekli yasal düzenlemenin Meclis Başkanlığı'na sunulması, temmuz ayının ilk haftasında altı aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte gerçekleşecek.

Taban Sınırının Yükseltilmesi: Enflasyon farkı dışında maaşlarda artış yapılamayacak olsa da, en düşük emekli aylığının 10 bin TL bandında tutulamayacağı konusunda mutabakata varıldı. Bu nedenle, 8 bin TL ve altında emekli kök aylığı olan vatandaşların da zamdan yararlanabilmesi için taban maaş sınırının yükseltileceği belirtildi.