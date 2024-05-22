Meşhur Aspava Muhammed, Çevreyolu’ndaki görkemli mekânında, damak zevkini düşünen, lezzet arayan Çorumluları konuk etmeye başladı.
Nezih mekân, güler yüzlü personel, doyumsuz lezzetler, zengin menü…
Adana kebap, Urfa kebap, tavuk şiş, tavuk kanat, ızgara köfte, kuzu şiş, beyti, ali nazik, yoğurtlu Adana, İskender, patlıcan kebap, domatesli kebap, karışık kebap…
Döner servis, döner dürüm, s.s.k. dürüm, pilav üstü döner, dönerli beyti, İskender…
Pide çeşitleri, Antep lahmacun, Urfa lahmacun, fındık lahmacun, içli köfte…
Künefeler, burma dondurma…
Editör: Haber Merkezi