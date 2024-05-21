Alınan bilgiye göre Selime A.(46), Ulukavak Mahallesi Dağmat Şükrü 3. Sokak'ta kaldırımda yürüdüğü esnada altından geçtiği ağacın kırılan dalı üzerine düştü

Ağacın altında kalan kadını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımı ile ağacın altından kurtarılan yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ağaçtan kopan parçalar, Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kesilerek yol üzerinden kaldırıldı.