Çorum'un Mecitözü ilçesinde komşularının bir süredir haber alamadığı 47 yaşındaki Selahattin Şentürk'ün evinde cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre Mecitözü’nün İbek Köyü’nde komşularının haber alamadığı Selahattin Şentürk (47) evinde ölü bulundu. Son bir kaç gündür kendisinden haber alamayan komşularının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine köye gelen jandarma ekipleri kapıyı açarak girdikleri evde, Selahattin Şentürk’ün cansız bedeniyle karşılaştı. Şentürk’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.