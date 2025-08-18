Alınan bilgilere göre olay, Kargı Kum Ocağı mevkisinde yaşandı. Seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen otomobil, yol kenarına çekildi. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören sürücü ve çevredeki vatandaşlar durumu İtfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Müdahale sırasında yolun bir kısmı güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı.

Yangında otomobilin ön kısmında hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

Muhabir: Haber Merkezi