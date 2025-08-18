Y.O.(39) idaresindeki 19 AFZ 138 plakalı otomobil ile H.A.(43)'nın kullandığı 60 NP 187 plakalı traktör Çorum-İskilip Karayolu Hacıbey Köyü mevkiinde çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan sürücü ile aynı aileden S. Ö.(26), Z. O.(26), A.O.(6) ve bebek D.O., yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan traktör sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK