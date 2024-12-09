AHLATCI HOLDİNG, ENERJİ

SEKTÖRÜNÜN ZİRVESİNDE

Çorum’un gururu olan Ahlatcı Doğalgaz Yatırım, 20 milyar TL ciro ve bin 115 çalışanıyla listenin zirvesinde yer aldı. Ahlatcı Holding, sadece enerji sektörüyle değil, 10 farklı sektördeki yatırımlarıyla da Türkiye’nin en büyük şirketlerinden biri.

Yurtiçi ve yurtdışında toplam 61 şirketi ve 5 binden fazla çalışanıyla faaliyet gösteren holding, enerjiden sağlığa, kıymetli madenlerden finansa, ileri teknolojilerden otomotive kadar geniş bir yelpazede hizmet veriyor. Bu başarısı, Çorum’un iş dünyasında ulusal bir marka haline gelmesine katkı sağlıyor.

BEK TARIM, DIŞ TİCARETİN GÜÇLÜ İSMİ

Dış ticaret alanında Bek Tarım ise, 5 milyar 841 milyon TL ciro ile listede ikinci sırada yer aldı. Ali Bektaş’ın sahibi olduğu şirket, tarım sektöründe yaptığı yatırımlar ve istikrarlı büyüme grafiğiyle dikkat çekiyor.

Son 5 yıldır Türkiye’nin en büyük şirketleri arasında yer almayı başaran Bek Tarım, özellikle ihracattaki başarısıyla öne çıkıyor. Bu başarı, tarım sektöründe yenilikçi yaklaşımın ve sürdürülebilir kalkınmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor.