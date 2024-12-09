Gülabibey Mahallesi Nerettinbey Caddesi'nde civarında bulunan British kedinin sahibi aranıyor.

Evden kaçmış olabileceği düşünülen tasmalı kedi 2 gün önce caddede bir dükkana sığındı. Kediye mama alan ve iki gündür ona bakan duyarlı esnaf kedinin asıl sahibini arıyor.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan vatandaş, kedi bakımına dair bir bilgisi olmadığını belirterek bir an önce kedinin gerçek sahibinin bulunmasını istedi.

Kedinin sahibi haberi görürse ÇORUM HABER ihbar hattı 05332922419'a ulaşabilir.