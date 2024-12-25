Profesyonel liglerdeki 13.sezonnu geçiren Ahlatcı Çorum FK, ilk yarılar itibariyle en az galibiyet aldığı ikinci sezonu yaşıyor.

17 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 4 yenilgi alarak 25 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK, sadece 6 maçta rakiplerine skor üstünlüğü sağlayabildi. Kırmızı-siyahlı ekibin aldığı 6 galibiyet, ilk yarılar itibariyle alınan en ikinci en az galibiyet olarak kayıtlara geçti. Çorum temsilcisi, 2012-2013 sezonunda da 6 galibiyet almıştı.

Ahlatcı Çorum FK, ilk yarılardaki en fazla galibiyeti ise 2019-2020 ve 2022-2023 sezonlarında aldı. Kırmızı-siyahlılar bu iki sezonda da hanelerine 10’ar galibiyet yazdırdılar.