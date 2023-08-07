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Çorum 1.Amatör Küme takımlarından Gülabibey Gençlikspor transferde hız kesmiyor. Teknik Direktör Zakir Ardahanlı’nın raporu doğrultusunda dış transferde daha önce Serkan Çağırgan, Furkan Çalışır, Alaaddin Abdulhalik Ilgar, Kadir Teril, Zafer Kılıç, Ahmet Onur Yılmaz, Osman Kaç, Cuma Donar, Mustafa Dağlı, Sadık Yücel, Mert Şakir Kütük, Osman Murat Öksüz, Abdullah Caydı ve Onur Özçiftçi gibi isimleri kadrosuna katan Kırmızı-Beyazlı kulüp önceki günde Osmancık Belediyespor’dan 29 yaşındaki stoper Emre Biçer’i renklerine bağladı.

Gülabibey Mahallesi Muhtarlığı binasında Emre Biçer için imza töreni düzenlendi. As Başkan Niyazi Bulut, Kulüp Başkan Yardımcısı Mehmet Mert ve Yardımcı Antrenör Oğuzhan Kaya nezaretinde gerçekleşen törende Emre Biçer resmi sözleşmeye imza attı.

Daha önce Çorum FK, Burhaniyespor ve Osmancık Belediyespor’da top koşturan Çorumlu futbolcu Emre Biçer, Gülabibey Gençlikspor’a şampiyonluk yaşamak için geldiğini söyledi. Biçer, transfer sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen As Başkan Niyazi Bulut’a da teşekkür etti.