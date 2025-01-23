Çorumlu milli güreşçi Emrah Kuş, Ankara’da düzenlenen Büyükler Grekoromen Türkiye Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Güreş hayatını İzmir Büyükşehir Belediyespor’da sürdüren Emrah Kuş, 82 kiloda mindere çıkarken, elemelerdeki tüm rakiplerini yenerek finale yükseldi. Çorumlu güreşçi, finalde Sakarya Büyükşehir Belediyespor’dan Abdulsamet Başar’la eşleşti. Güçlü rakibini deviren Emrah Kuş, şampiyon oldu ve 2025 yılında düzenlenecek uluslararası turnuvalarda Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor’dan Abdulsamet Başar’ın ikinci olduğu 82 kiloda, İzmir Büyükşehir Belediyespor’dan Hasan Berk Kılınç ve Ankara ASKİ’den Ömer Can Doğan ise üçüncülüğü paylaştı.