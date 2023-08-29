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30 Ağustos'un yalnız 'askeri bir zafer' olarak tanımlanamayacağını kaydeden Er, açıklamasında şunları dile getirdi:

“30 Ağustos aynı zamanda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlik yıllarından itibaren kurduğu 'milletin egemenliği' düşü için atılmış en önemli adımlardan biridir. Dumlupınar'da yakılan ışık, hala yolumuzu, geleceğimizi aydınlatmaktadır.

Bizler, Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün olduğu gibi bugün de halkçı, devletçi, cumhuriyetçi, milliyetçi, laik ve devrimci ilkeleri savunmaya, özgürlük ve bağımsızlığımıza millet egemenliğine aynı inanç ile gönülden bağlılıkla çalışmaya devam etmekteyiz

Ulu Önder Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emperyalizme karşı, o günkü mücadelesi bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yolumuzu aydınlatmaktadır.

Tam bağımsız, demokratik, laik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ebedi yürüyüşü ve mücadelemize aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”