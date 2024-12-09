Bugün, Dünya İnsan Hakları Günü… “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin, 10 Aralık 1948 tarihinde Paris’te toplanan BM Genel Kurulunda kabul edilerek ilan edilişinin 76. yıldönümü. Barışın, demokrasinin, hukukun, adaletin, eşitliğin, insani değerlere saygının egemen kılınmasını öngören önemli bir gün. Ama ne yazık ki, bugünkü haliyle, hayata geçmemiş bir bildirinin yıldönümünden ibaret kaldı. Zira, dünyada ne barış sağlanabildi, ne de kimlik veya inanç farklılıkları nedeniyle nefretin, şiddetin önüne geçilebildi.

ÇORUM HABER’in köşe yazarlarından Sami Akpınar, bugünkü yazısında “İnsan Hakları Evrensel Bildirisi”nin nasıl işlevsiz kaldığını somut örneklerle anlatıyor. Sami Akpınar, günümüzdeki en çarpıcı örneği Gazze üzerinden veriyor:

360 km2 içinde yaşayan 2 milyon Filistin halkı katledilmekte, topraklarından sürülmekte ve korkunç bir soykırım yapılmaktadır. Bugün İsrail tarafından 431 gündür karadan, havadan, denizden bombalanan; elektriği, suyu, yiyeceği olmayan; ölü sayısı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere bugün için 50 bine ulaşan, yaralı sayısı 100 bini aşan Gazze’deki bu katliam seyredilmektedir.”

Sami Akpınar, Türkiye’nin insan hakları karnesini ise şöyle açıklıyor: “Türkiye, sivil ve siyasal özgürlüklerin durumunun değerlendirildiği sıralamada, 195 ülke arasında 144'üncü sıradadır. Hukukun üstünlüğü endeksinde, 140 ülke arasında 116’ıncı sıradadır. Küresel cinsiyet eşitsizliğinde, 146 ülke arasında 133’üncü sıradadır. Yani Avrupa Birliği (AB) üyesi olmak isteyen, 65 yıldır bunun kavgasını veren ülkemizde insan hakları, özellikle tartışılır konumdadır.”

işte o yazı...