Çorum’da Cumhuriyet’in 102. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına ait araç, ekipman ve teçhizatların bulunduğu sergi AHL Park AVM’de açıldı.

Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Kubilay Ayvaz, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı ile birlikte sergiyi gezen Vali Ali Çalgan, güvenlik güçlerinin çağın gereklerine uygun şekilde kullandığı modern araç, gereç ve teçhizatların suç ve suçlularla mücadelede sağladığı olumlu katkıya dikkat çekerek, bunun ülkemizin güvenlik konusundaki kararlılığını ve gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

Vali Çalgan, “Güvenlik güçlerimizin fedakârlığı, disiplini ve vatan sevgisi, milletimizin gönlünde daima müstesna bir yere sahiptir. Aziz milletimizin emniyeti için gece gündüz demeden çalışan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Muhabir: SELDA FINDIK