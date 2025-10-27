Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, Çorum Belediyesi’nin “Demir Kubbe” olarak bilinen yapının yıkımı için 22 milyon lira harcanacak olmasına tepki gösterdi.

Damar, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin “5 kuruş harcamadan park güzelleştirme” söyleminin gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Milletin cebine 22 milyon TL’lik bir fatura yansıtıldı. Bu durum, ‘aşkla hizmet’ denilerek yapılan işlerin Çorum halkına pahalıya mal olduğunu gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

DP İl Başkanı Damar açıklamasında, “Sayın Başkan, ‘5 kuruş çıkmıyor’ derken haklısınız; çünkü çıkan rakam 5 kuruş değil, 22 milyon TL. Bu bir hizmet anlayışından ziyade, bir maliyet yönetimi felaketidir.” sözleriyle eleştiride bulundu.

Damar ayrıca, 8,5 milyon dolar (yaklaşık 250 milyon TL) harcanarak yapılan Bedesten Projesi’ne de değinerek, yapıdaki teknik ve planlama sorunlarına dikkat çekti:

“Bedesten’de dükkanların önüne denk gelen kolonlar ticareti engelliyor. Bu durum, mühendislik hatası olmanın ötesinde ciddi bir planlama zaafıdır. Hukuki aksaklıklar nedeniyle dükkanların ihale edilememesi ise milyonlarca doların atıl kalma riskiyle karşı karşıya kalmasına yol açmıştır.”

Açıklamasında belediyenin mali yönetim anlayışını da eleştiren Damar, “Sizin ‘aşkla’ yaptığınız her işin faturası vatandaşa kesiliyor. Halkımız artık bu pahalı aşkın faturasını ödemekten yorulmuştur. Hizmet değil, savurganlık ve plansızlık görüyoruz.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

