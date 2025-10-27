Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Örgütü’nün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 102. yılı nedeniyle düzenlediği Cumhuriyet Balosu’nda bağlama, cura saz ve bazı tablolar açık artırma usulü ile satışa çıkartıldı. Katılımcılar gerek açık artırmaya destek vererek, gerekse bağışlarıyla partiye maddi katkı sağladı.

Bu arada geçen yıl düzenlenen Cumhuriyet Balosunda partiye kazandırılan yeni araç için katkı sağlayan ve emeği geçen kişilere de plaket verildi. Mustafa Barlık, Abdullah Çolak, Şemsi Özdemir, Mehmet Ali Yıldız, Halis Durkaya, Naki Özkubat, Ali Dursun, Utku Ulaş Taşar ve Cemal Demir adına hazırlanan plaketler, kendilerine veya temsilcilerine parti yöneticileri tarafından takdim edildi.

İl Başkanı Dinçer Solmaz ve Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, açık artırmaya çıkartılan eserleri satın alarak partiye katkı sağlayan, geceyi onurlandıran tüm konuklara teşekkür etti.

Solmaz ve Yiğitoğlu, gecede ayrıca İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, Halk-Lis Başkanı Benan Sir’e katkılarından dolayı plaket verdi.

Muhabir: Haber Merkezi