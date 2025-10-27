Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Çorum’un sağlık altyapısının güncel durumu, iş dünyasının sağlık hizmetlerine erişimi, çalışan sağlığına yönelik uygulamalar ve ortak farkındalık çalışmaları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

TSO Başkanı Başaranhıncal, nazik ziyaretleri için Başhekim Gömeç’e teşekkür etti. Doç. Dr. Gömeç ise kamu kurumları ve sivil toplumla kurulan iş birliğinin, hizmet kalitesini ve erişilebilirliği artırdığını belirtti.

Muhabir: SELDA FINDIK