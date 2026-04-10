Çorum İl Emniyet Müdürlüğü’nde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıldönümü kutlamaları kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Çorum Şubesi görevlileri, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine kurulan mobil kan alma aracında emniyet mensuplarından kan bağışlarını kabul etti.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak da kampanya kapsamında 30'uncu kez kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay görevlileri, bağışın ardından Bayrak'a teşekkür plaketi verdi. Kampanya kapsamında çok sayıda Emniyet mensubu da kan bağışında bulundu.

Muhabir: Anadolu Ajansı